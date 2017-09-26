В Башкирии грабитель заснул на месте преступления, перебрав коньяка

62-летний уфимец обратился в полицию с заявлением о краже из его дома в деревне Мармылево, сообщили в пресс-службе МВД республики. Когда на место прибыл участковый, хозяин дома и его сосед показали, что в постройке разбито окно. Вместе с участковым мужчины открыли дверь и вошли внутрь.