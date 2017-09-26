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В Башкирии грабитель заснул на месте преступления, перебрав коньяка

26 сентября 2017, 11:18
На мужчину возбуждено уголовное дело.

62-летний уфимец обратился в полицию с заявлением о краже из его дома в деревне Мармылево, сообщили в пресс-службе МВД республики. Когда на место прибыл участковый, хозяин дома и его сосед показали, что в постройке разбито окно. Вместе с участковым мужчины открыли дверь и вошли внутрь.

За столом спал мужчина в хозяйском пуховике, перед которым стояла бутылка хозяйского коньяка.

Выяснилось, что 30-летний житель Кушнаренковского района разбил ночью лопатой окно коттеджа, протиснулся через решетку и попал внутрь. Нашел 40 тысяч рублей, надел чужой пуховик, а после заметил коньяк и опустошил бутылку, после чего заснул прямо за столом.

Возбуждено уголовное дело.

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