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В Уфе задержан подозреваемый в нападениях грабитель

11 февраля 2017, 15:01
Он отбирал деньги уфимцев, угрожая ножом.

Двое пожилых уфимцев обратились в полицию с заявлениями о разбойном нападении, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Преступник отобрал у них деньги под угрозой ножа. Заявление об аналогичном преступлении поступило от жительницы Сипайлово, которую злоумышленник грозился убить, если та не отдаст ему имущество.

Полицейские составили приметы нападавшего. Сегодня ночью подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый за мошенничество и грабеж молодой человек 1989 года рождения.

Если вы узнали этого человека или стали жертвой преступления с его стороны, обратитесь в отдел полиции №8 управления МВД или по телефонам: 236-78-66, 237-19-60.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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