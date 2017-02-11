В Уфе задержан подозреваемый в нападениях грабитель

Двое пожилых уфимцев обратились в полицию с заявлениями о разбойном нападении, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Преступник отобрал у них деньги под угрозой ножа. Заявление об аналогичном преступлении поступило от жительницы Сипайлово, которую злоумышленник грозился убить, если та не отдаст ему имущество.