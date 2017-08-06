В Уфе задержан грабитель, нападавший на пенсионерок

В Ленинском районе полицейские задержали ранее судимого 31-летнего уфимца, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
В полицию обратилась 57-летняя женщина, сообщив, что около остановки на нее напал мужчина, ударил ее кулаком по лицу, выхватил сумку с телефоном и деньгами, и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.
После задержания 31-летнего уфимца выяснилось, что тот ранее похитил сумку с личными вещами у 61-летней женщины.
Сейчас подозреваемый, на которого возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж», находится под стражей.