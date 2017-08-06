В Уфе задержан грабитель, нападавший на пенсионерок

В полицию обратилась 57-летняя женщина, сообщив, что около остановки на нее напал мужчина, ударил ее кулаком по лицу, выхватил сумку с телефоном и деньгами, и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.