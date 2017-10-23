Модель из Башкирии представит республику на международном конкурсе красоты

Девушек ждут занятия со специалистами в области конкурсов красоты, экскурсии, фотосессии и другое. Финал конкурса пройдет 28 октября в Конгресс-Холле СФУ, где они будут представлять традиции и обычаи своих народов. Башкирия уже шесть раз участвовала в этом проекте и дважды завоевала почетное Гран-при.