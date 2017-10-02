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Первая вице-Мисс Башкирии едет на международные соревнования в Корею

2 октября 2017, 08:30
За главный титул на конкурсе поборется 19-летняя Кристина Толмачева.

Со 2 октября в Южной Корее проходит конкурс красоты «MissGlobalBeautyQueen2017», в котором примут 50 участниц со всего мира, в том числе Кристина Толмачева – Первая вице-Мисс Башкортостан - 2017, вторая вице-Мисс Зауралье - 2017, лучшая ученица школы моделей "Мисс Башкортостан - 2016", сообщили в официальной группе модельного агентства.

19-летнюю Кристину ожидают фотосессии, правительственные мероприятия, показы и выезды в различные города Кореи, участие в фестивале культур и другое. Международный конкурс красоты завершится 22 октября.

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