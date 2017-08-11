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Девушка из Башкирии взяла Гран-при "Мисс Азия-2017"

11 августа 2017, 10:18
Земфира Байдавлетова обошла всех своих конкуренток.

В минувший вечер, 10 августа, модель студии красоты Линары Тагировой «ХЫЛЫУКАЙ-BASHKIRIAN BEAUTY», выиграла международный конкурс красоты «Мисс Азия 2017». На международном конкурсе в Тыве красавица обошла всех соперниц с Урала, Сибири, Бурятии, Киргизии, Казахстана и других регионов Азии.

Отметим, что ранее Земфира Байдавлетова завоевала звание самой красивой башкирки республики на старейшем национальном конкурсе красоты "Хылыукай" в Уфе. Девушка росла в многодетной семье, с детства увлекается танцами, учится в Республиканском инженерном лицее-интернате.

В рамках конкурса участницы представили культуру и национальный костюм своего народа, а также проявили творческие и спортивные способности. Кроме того, наша землячка вошла в тройку по результатам онлайн – голосования зрителей.

Поздравляем победительницу!

#Новости#Дмитрий Саламатин#Культура
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