«Когда чиновники сидят на чемоданах»: Чего ждать от новых кадров Хамитова

- Хамитов хронически не способен на принятие решений и поэтому, с одной стороны, хочет, чтобы их за него принимали подчиненные, но с другой стороны, боится конкуренции с их стороны. Сильному человеку, способному на решительные действия, трудно удержаться рядом с ним, потому что на фоне бездействующего главы он рано или поздно будет обвинён в чрезмерных амбициях. Никаких амбиций у него может и не быть, однако доказать это главе он не сможет - тот слишком подозрителен. Слабым исполнителям удержаться рядом с Хамитовым тоже трудно. Глава республики умён и хорошо замечает, когда кто-то другой недорабатывает. Вот и получается, что сильных он увольняет за амбиции, а слабых - за слабость. В итоге найти оптимальных исполнителей он не может, поэтому и меняет их как перчатки, - считает Аббас Галлямов.