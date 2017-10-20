Хамитов раскритиковал министерства Башкирии за плохую работу с вузами

О существующей проблеме в работе с министерствами в своем докладе сообщил ректор Башгоспедуниверситета Раиль Асадуллин. По его словам, вуз хотел бы набирать на бюджетные места столько абитуриентов, сколько необходимо экономике и производству республики. Однако профильные министерства такой информации не предоставляют, поэтому 70 процентов бюджетных мест заявляют сами вузы, ещё 30 процентов – федеральные структуры.
– Наши коллеги не могут сформулировать, что им нужно, - заявил в ответ на это Рустэм Хамитов. - Если бы они могли, умели и знали, то, конечно, ситуация была бы другой. Нет аналитики соответствующей, нет понимания главных векторов развития. Компетенций таких нет. Всё отдаётся на откуп рынку. Хотя это отговорка, просто нежелание работать.