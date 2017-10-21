Динир Ахмедьянов заменил Рамила Дильмухаметова в администрации главы РБ

Самым главным можно назвать назначение на должность замруководителя администрации главы Башкирии 60-летнего Динира Ахмедьянова. В последние три года он занимал пост министра лесного хозяйства республики, а теперь будет курировать в администрации Хамитова кадровые вопросы. Это тем более удивительно, что в региональные органы власти Ахмедьянов перешел всего три года назад. До этого он возглавлял один из самых "тихих" районов республики - Бурзянский.
Указ Хамитова об отставке предыдущего замглавы его администрации, напротив, как отмечают собеседники Медиакорсети, был ожидаемым в силу его возраста (Дильмухаметову - 64 года прим.ред.). С учетом того, что он курировал кадровые вопросы последние несколько лет, можно предположить, что теперь в кадровой политике Хамитова могут произойти значительные перемены.
Также важным стало назначение на пост управделами главы республики Рината Шагалина. Выходец из Башкирии он работал в 2008-2010 годах в Федеральном агентстве водных ресурсов, а затем в ОАО "Русгидро". Он был помощником Рустэма Хамитова, и, по слухам, также является его родственником. В 2010 году, когда Хамитов возглавил регион, Шагалин вернулся в республику и работал сначала заместителем управделами главы региона. А в 2014 году был назначен председателем госкомитета по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика».
Также своими указами Хамитов назначил врио министра лесного хозяйства действующего заместителя руководителя ведомства Марата Шарафутдинова.
Исполнять обязанности госкомитета по «Открытой республике» будет заместитель руководителя ведомства Расул Таипов.