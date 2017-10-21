Динир Ахмедьянов заменил Рамила Дильмухаметова в администрации главы РБ

Также важным стало назначение на пост управделами главы республики Рината Шагалина. Выходец из Башкирии он работал в 2008-2010 годах в Федеральном агентстве водных ресурсов, а затем в ОАО "Русгидро". Он был помощником Рустэма Хамитова, и, по слухам, также является его родственником. В 2010 году, когда Хамитов возглавил регион, Шагалин вернулся в республику и работал сначала заместителем управделами главы региона. А в 2014 году был назначен председателем госкомитета по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика».