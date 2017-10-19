В Башкирии накажут чиновников, «проспавших» гранты на сельхозкооперацию

- Но, по непонятным для меня причинам, в числе 10 регионов, которые получили статус пилотных в рамках федерального проекта по развитию сельхозпотребкооперации, нашей республики нет, - не скрывал свое возмущение Рустэм Хамитов. - Эта работа ведется в рамках реализации решений протокола по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию. Я сам лично выступал на этом совещании, говорил о том, что необходимо развивать кооперативное движение в стране. И вот таким образом мой почин «подхватили» наши республиканские структуры. Совесть есть?! Томску, Тюмени, Ульяновску, Якутии сельхозпотребкооперация нужна, а нам – нет. Считаю, что те, кто отвечает за эту работу, в очередной раз «проспали». Не использовали возможности, которые предоставляет в том числе федеральное правительство. Мы сегодня эту тему обсудим достаточно подробно и без обиняков. Не обижайтесь! Критика будет.