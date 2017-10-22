В Уфе пенсионерка отдала 68 тысяч мошеннице, пожалев ее

Растроганная историей пенсионерка, посочувствовала женщине и сказала, что дома есть 68 тысяч рублей. Случайная прохожая попросила эти деньги в долг. В качестве залога оставила украшения – цепочку, серьги. Пообещала вернуться за украшениями позже и вернуть деньги. Однако прошло два дня, а незнакомка так и не вернулась. Тогда бабушка обратилась в полицию. И там выяснилось, что ювелирные изделия – просто бижутерия.