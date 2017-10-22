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В Уфе пенсионерка отдала 68 тысяч мошеннице, пожалев ее

22 октября 2017, 10:07
В Уфе пенсионерка попалась на уловку мошенницы. Она поверила в рассказа женщины о больном муже и отдала ей 68 тысяч рублей, взяв в залог бижутерию.

Как рассказали в пресс-службе МВД, бабушка на улице встретила женщину в слезах. Незнакомка обратилась за помощью, сказав, что ее муж очень болен и необходима срочная операция. Она рассказала, что денег у нее нет, поскольку она не местная, но скоро родственники их должны прислать.

Растроганная историей пенсионерка, посочувствовала женщине и сказала, что дома есть 68 тысяч рублей. Случайная прохожая попросила эти деньги в долг. В качестве залога оставила украшения – цепочку, серьги. Пообещала вернуться за украшениями позже и вернуть деньги. Однако прошло два дня, а незнакомка так и не вернулась. Тогда бабушка обратилась в полицию. И там выяснилось, что ювелирные изделия – просто бижутерия.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе МВД по республике.

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#Новости#Мошенничество#Пенсионеры#Наталья Кузнецова#Общество
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