Дмитрий Песков: «Кадровый резерв есть»

- Безусловно, кадровый резерв есть, работает кадровая служба, работает достаточно эффективно. Скажем так, скамейка запасных достаточно длинная. Вы сами видите по назначениям последних месяцев, последнего года, наверное, что ставка делается на энергичных, молодых, харизматичных профессионалов, которые уже имеют определенный опыт работы и зарекомендовали себя как действительно эффективные управленцы, - сказал Дмитрий Песков, передают РИА Новости.