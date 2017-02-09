В министерстве культуры Башкирии новые кадровые назначения

Как ранее сообщала «Медиакорсеть», Лилия Каширина написала заявление об уходе по собственному желанию. Источник «Медиакорсети» сообщал, что Каширина с 2012 года негласно занимала ключевую позицию в творческом министерстве - с учетом внедрения грантовой системы и любви руководства ведомства к масштабным опен-эйрам. Именно она контролировала по должности и по факту все финансовые потоки и завихрения вокруг культурного ведомства, пользующегося особой любовью руководства республики.