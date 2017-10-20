В Уфе возле крупного торгового центра ночью сгорел автомобиль

Сегодня около 6 часов утра возле крупного торгового центра на улице Бакалинской в Уфе дотла сгорел легковой автомобиль. Видео с момента пожара появилось в сообществе «БашДТП».
На кадрах видно, что припаркованный легковой автомобиль охватило открытым огнем. На места пожара, по информации от очевидцев, прибыли пожарные и сотрудники полиции.
Причины возгорания и сумма ущерба пока неизвестны. В происшествии, по предварительным данным, никто не пострадал. Подписчики предполагают, что причиной возгорания могло стать замыкание.