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Сгорела машина

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Чудом спасли женщину из горящего дома в Башкирии
25 августа, 06:06
Мужчина обгорел вместе с легковушкой в Башкирии
Datsun эпично сгорел на виду у всех в Ишимбае, сообщает пресс-служба МЧС России по РБ.
23 июня, 06:37
2023
В одном из дворов Уфы загорелся припаркованный автомобиль
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии
24 ноября 2023, 15:00
2019
В Башкирии в пожаре сгорел мужчина
В региональном МЧС сообщают, что 16 сентября в Чишминском районе произошел крупный пожар, в котором погиб человек.
17 сентября 2019, 07:36
2017
В Уфе возле крупного торгового центра ночью сгорел автомобиль
На место пожара тут же прибыла пожарная машина и сотрудники правоохранительных органов.
20 октября 2017, 10:11

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