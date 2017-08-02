mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии в ДТП сгорела Subaru Impreza, есть пострадавший

2 августа 2017, 12:54
Пассажирка иномарки обратилась за медицинской помощью.

1 августа около 12:00 в Бирске на пересечении улиц Мира с Бурновым трактом столкнулись два автомобиля, один из которых загорелся, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

По предварительным данным 29-летний уфимец за рулем «Subaru Impreza», поворачивая налево не уступил дорогу движущемуся по встречке «Renault Duster», за рулем которого находился 41-летний мужчина из Бирска. В результате столкновения «Subaru Impreza» загорелся. Пассажирка «Renault Duster» пострадала.

Материалы по теме
В Уфе загорелся пассажирский автобусВ Уфе утром сгорел пассажирский ПАЗик - видео В Уфе сгорели две машины «скорой помощи»: подробности
#Новости#Злата Зукович#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48