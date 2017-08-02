В Башкирии в ДТП сгорела Subaru Impreza, есть пострадавший

1 августа около 12:00 в Бирске на пересечении улиц Мира с Бурновым трактом столкнулись два автомобиля, один из которых загорелся, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
По предварительным данным 29-летний уфимец за рулем «Subaru Impreza», поворачивая налево не уступил дорогу движущемуся по встречке «Renault Duster», за рулем которого находился 41-летний мужчина из Бирска. В результате столкновения «Subaru Impreza» загорелся. Пассажирка «Renault Duster» пострадала.