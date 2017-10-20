Уфимка Виктория Валикова: Наберем за два дня 750 тысяч, побреюсь налысо

- Полтора года назад вместе с Кариной Башаровой мы построили клинику для бедных в удаленном районе Гватемалы, - рассказала об этом проекте Виктория Валикова для тех, кто готов жертвовать деньги. - У нас не было ничего кроме веры в то, что все получится. И вот, полгода назад, наша клиника Health&Help распахнула свои двери для всех, кому нужна медицинская помощь. Ни один пациент не уходит из нашей клиники не получив необходимого лечение. Клиника стабильно работает и мы двигаемся дальше.