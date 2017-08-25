Уфимка Виктория Валикова начала искать в Никарагуа место для новой клиники

- Да, примерно так же. Клиника работает 24/7, волонтеры живут прямо в клинике, у нас есть волонтерский дом. Сейчас у нас тут один врач (кроме меня) Марго, она из Латвии, один фельдшер, Маничан, из США, медсестра Аманда из Англии и медбрат, Паскаль, он из Гватемалы. Все волонтеры.