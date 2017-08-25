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Posted 25 августа 2017, 02:25

Published 25 августа 2017, 02:25

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

Уфимка Виктория Валикова начала искать в Никарагуа место для новой клиники

25 августа 2017, 02:25
Она с коллегами осмотрела пока одну деревню.

19.30 24 августа, Леоне, Никарагуа

Сегодня в Уфе утро, а в Никарагуа близится ночь. В столицу этой латиноамериканской страны уфимка Виктория Валикова прилетела из Гватемалы пару дней назад. Жителям Башкирии она стала известна благодаря тому, что решила построить клинику в Гватемале. Собрала для этого деньги через краудфандинговый проект и построила.

Теперь она – в Никарагуа, выбирает вместе с коллегами место для нового проекта.

- Мы собираемся открыть ряд клиник в центральной Америке, выбор места - один из самых ответственных моментов, - рассказала Виктория Медиакорсети. - Так как мы строим в районах, отрезанных от цивилизации, это довольно тяжело. Иногда, чтобы только доехать до деревни, приходится потратить пару дней.

- То есть это будет примерно так же, как и в Гватемале? Там сейчас что происходит - больница заработала, есть о чем рассказать?

- Да, примерно так же. Клиника работает 24/7, волонтеры живут прямо в клинике, у нас есть волонтерский дом. Сейчас у нас тут один врач (кроме меня) Марго, она из Латвии, один фельдшер, Маничан, из США, медсестра Аманда из Англии и медбрат, Паскаль, он из Гватемалы. Все волонтеры.

Сегодня в Никарагуа еще 24 августа, вечер. Виктория Валикова находится в данный момент в Леоне.

- Мы сегодня посмотрели одно место, Aguas Asules, хорошее, завтра едем на океан, смотреть рыбацкие деревни. Отдыхаем от 24-часовой поездки до Никарагуа и вчерашней поездки до деревни в 12 часов, - поделилась Виктория.- Я иду сальсу танцевать. Мы тут в 9 спать уже ложимся, так что это ночь.

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