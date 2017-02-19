Виктория Валикова: Тут ты и врач, и водитель, и психолог, и повар

- Мы еще не делали окончательные подсчеты, но денег мы собрали и потратили не мало – мы несколько раз меняли проект и от этого цена каждый раз возрастала. Например, для шумоизоляции (в периоды дождей) мы решили делать крышу из фиброцемента, что в два раза дороже крыши из профлиста. Кроме того, много денег из тех, что мы собирали на строительство, мы потратили на медикаменты и расходные материалы для клиники, в которой принимали во время стройки. Наши основные инвесторы - просты люди из разных стран, в основном из России. Кроме того нам помогали гватемальские и российские компании.