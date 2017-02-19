Виктория Валикова: Тут ты и врач, и водитель, и психолог, и повар

- Вам удалось за 7 месяцев построить клинику в Гватемале. Скажите, что было самым сложным на этом пути?
- Сложным? Для меня лично – многозадачность. Тут ты и врач, и водитель, и психолог, и повар. Тяжело делать все и сразу. Но это отличный опыт.
- Сколько на это понадобилось денег? За сколько времени вы собрали эти деньги? Кто основные инвесторы?
- Мы еще не делали окончательные подсчеты, но денег мы собрали и потратили не мало – мы несколько раз меняли проект и от этого цена каждый раз возрастала. Например, для шумоизоляции (в периоды дождей) мы решили делать крышу из фиброцемента, что в два раза дороже крыши из профлиста. Кроме того, много денег из тех, что мы собирали на строительство, мы потратили на медикаменты и расходные материалы для клиники, в которой принимали во время стройки. Наши основные инвесторы - просты люди из разных стран, в основном из России. Кроме того нам помогали гватемальские и российские компании.
- В начале своего пути вы за помощью обращались к главе республики Рустэму Хамитову. Скажите, получили ли вы от него помощь? От других органов власти, в том числе и российских.
- Да, Рустэм Закиевич помог нам, кроме того, он постоянно поддерживает и интересуется развитием проекта. Многие больницы и клиники нас поддержали, прислали медикаментов и расходников. Иногда присылали так много, что мы смогли даже поделиться. Например, подарили фонду «Независимость» медицинские расходники, детские смеси, зонды для питания, пробирки, лейкопластыри. Мы считаем, что нужно делиться и помогать тем, кто занимается хорошими делами.
- Кто занимался строительством клиники? Насколько мне известно, участие в строительстве принимали волонтёры из разных стран. Расскажите подробнее, из каких стран они были? Сколько всего волонтеров приняло участие в проекте? Как вам удалось собрать их и организовать работу?
- Строительство осуществлялось силами волонтеров, а так же жителей деревни. Все работали бесплатно. Волонтеры у нас из самых разных стран, в основном, конечно, из России. Так же к нам приезжали ребята с Украины, Нидерландов, а так же из самой Гватемалы. Всего – около 50 волонтеров, которые работали на месте, и около сотни волонтеров он-лайн. У нас есть рекрутер Маргарита Кудравцева, она интервьюирует всех волонтеров, которые хотят приехать. Кроме того, Карина Башарова, Михаил Никифоров и Лариса Мельникова координируют работу он-лайн волонтеров.
- Как местное население отнеслось к тому, что люди из другой страны приехали и начали что-то строить на их территории?
- Планирование проекта это длительный процесс. Мы не просто “приехали и начали что-то строить”. Мы долгое время искали место, где клиника нужна и местное население хочет принимать участие в строительстве. Кроме того, мы заручились поддержкой глав общины и мэров деревни. Ну, и, наконец, мы поговорили со всеми главами семейств в деревни – узнав, собираются ли они нам помогать строить. Мы так же открыли временный медпункт и лечили местное население все эти месяцы. В итоге, в течение всего строительства местные жители поддерживали нас и радовались вместе с нами каждому новому этапу.
- Клиника построена. Что теперь вы планируете делать в дальнейшем, как будете ее развивать?
- Мы консультируем врачей, медсестрер, фельдшеров для работы на длительные период. Благодаря спонсорской поддержке, теперь мы имеем возможность оплатить ребятам, приезжающим работать на год не только проживание и питание на проекте, но и билет до Гватемалы и обратно. Мы хотим сделать клинику функционирующей бесперебойно и качественно. Это наша основная задача сейчас.
- Думаете ли вы о том, чтобы вернуться в России и родную Уфу и организовать здесь какую-нибудь благотворительную акцию, например, в отдаленном селе построить медпункт?
- В России хорошая система здравоохранения. Я не уверена, что нам нужны клиники, наподобие нашей. Но я часто задумываюсь о том, чтобы поехать работать в далекое российское село, думаю предложения (если таковые будут) я с удовольствием выслушаю.
- А может вы планируете поехать в другую страну, где также будете строить клинику?
- Мы планируем ряд новых проектов, это точно не последняя клиника которую мы построим. Все зависит от финансирования, мы открыты к сотрудничеству. Если какой-нибудь олигарх проспонсирует новый проект, мы готовы хоть начинать уже завтра!