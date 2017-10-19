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Уфимка собирает деньги на строительство клиники в Никарагуа

19 октября 2017, 15:34
Виктория Валикова запустила новый краудфандинговый проект.

Уфимка Виктория Валикова, известная тем, что построила клинику в Гватемале на добровольные пожертвования, приступила к новому проекту. Теперь она планирует построить аналогичную клинику в маленькой рыбацкой деревне Эль-Розарио в Никарагуа. На строительство ей необходимо собрать 1,5 млн руб. Сегодня она запустила новый проект на краудфандинговой платформе. Деньги пойдут на строительство здания клиники, а также на подведение дороги и коммуникаций. За первые несколько часов поступило более 5 тыс руб.

- Это сложный для реализации проект: эндемичный по малярии район, нет дороги, нет электричества и нет питьевой воды. Мы хотим это изменить. Мы хотим дать людям возможность получать своевременную медицинскую помощь и не умирать от излечимых заболеваний, - отмечается в сообщении волонтеров.

Тех, кто сделает пожертвования от 300 рублей, команда Виктории Валиковой отблагодарит подарками. Можно попросить национальную гватемальскую фенечку, национальную гватемальскую куклу, майянский ритуал себе на день рождение и т.д.

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#Новости#Ольга Корзик#Общество
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