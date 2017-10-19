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В Уфе с начала года один ребенок до 14 лет заразился ВИЧ-инфекцией

19 октября 2017, 15:54
Помимо него были зарегистрированы с наличием этой инфекции еще трое подростков.

На сайте администрации Уфы появилась статистика по заболеванию ВИЧ-инфекцией. Показатели за 9 месяцев этого года сравнили с аналогичным периодом прошлого.

Так, например, по статистике доминирующим путем передачи болезни является половой, средний возраст больных этой инфекцией составляет 31-40 лет, а преобладает болезнь по-прежнему у мужчин.

По информации на 30 сентября в Уфе насчитывается 560,6 больных ВИЧ на 100 000 населения. За 9 месяцев этого года в городе зарегистрировано 505 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 150 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также за этот период времени был заражен один ребенок до 14 лет и трое подростков от 15 до 17 лет. По сравнению с уровнем прошлого года, за 9 месяцев текущего года, во всех районах Уфы произошло снижение заболеваемости.

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