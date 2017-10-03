Сколько будут платить из бюджета Башкирии за Восточный выезд в Уфе

Как пояснил председатель госкомтранса, основную часть выплат должны составить сборы за проезд по дороге: от 150 до 300 рублей в зависимости от транспорта, но госкомтранс больше ориентируется на легковой транспорт. Недостающий объем средств будет изыматься из дорожного фонда республики. При этом Мухаметьянов сообщил, что в следующем году ожидается сокращение дорожного фонда: он должен составить менее 14 миллиардов рублей. На самоокупаемость проекта планируется выйти к 2034 году.