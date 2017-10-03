Сколько будут платить из бюджета Башкирии за Восточный выезд в Уфе

Как сообщил сегодня на пресс-завтраке газеты "Коммерсантъ" в Уфе председатель госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов, выплаты начнутся в 2022 году, когда строительство объекта будет завершено. Первая сумма ориентировочно должна составить 1,3 миллиарда рублей.
- Последняя выплата в 2031 году составит 2,5 миллиарда, - уточнил Мухаметьянов. - Всего планируется выплатить 16,2-16,3 миллиарда рублей.
Как пояснил председатель госкомтранса, основную часть выплат должны составить сборы за проезд по дороге: от 150 до 300 рублей в зависимости от транспорта, но госкомтранс больше ориентируется на легковой транспорт. Недостающий объем средств будет изыматься из дорожного фонда республики. При этом Мухаметьянов сообщил, что в следующем году ожидается сокращение дорожного фонда: он должен составить менее 14 миллиардов рублей. На самоокупаемость проекта планируется выйти к 2034 году.
Напомним, строительство Восточного выезда должно начаться в Уфе в следующем году. Сейчас ведется разработка проекта. Транспортный коридор включает в себя тоннель, строительство которого начато еще в 1992 году, мост через реку Уфу, дорогу до пересечения с трассой М5, а также наземные сооружения.