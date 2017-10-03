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Сколько будут платить из бюджета Башкирии за Восточный выезд в Уфе

3 октября 2017, 14:57
Концеденту Восточного выезда в Уфе из бюджета республики будут в течение девяти лет выплачивать от одного до двух миллиардов рублей. Сумма будет складываться из выплат за проезд по платной дороге, а также из средств дорожного фонда республики.

Как сообщил сегодня на пресс-завтраке газеты "Коммерсантъ" в Уфе председатель госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов, выплаты начнутся в 2022 году, когда строительство объекта будет завершено. Первая сумма ориентировочно должна составить 1,3 миллиарда рублей.

- Последняя выплата в 2031 году составит 2,5 миллиарда, - уточнил Мухаметьянов. - Всего планируется выплатить 16,2-16,3 миллиарда рублей.

Как пояснил председатель госкомтранса, основную часть выплат должны составить сборы за проезд по дороге: от 150 до 300 рублей в зависимости от транспорта, но госкомтранс больше ориентируется на легковой транспорт. Недостающий объем средств будет изыматься из дорожного фонда республики. При этом Мухаметьянов сообщил, что в следующем году ожидается сокращение дорожного фонда: он должен составить менее 14 миллиардов рублей. На самоокупаемость проекта планируется выйти к 2034 году.

Напомним, строительство Восточного выезда должно начаться в Уфе в следующем году. Сейчас ведется разработка проекта. Транспортный коридор включает в себя тоннель, строительство которого начато еще в 1992 году, мост через реку Уфу, дорогу до пересечения с трассой М5, а также наземные сооружения.

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