Госкомтранс Башкирии планирует запустить скоростной трамвай по всей Уфе

Как сообщил сегодня журналистам на пресс-завтраке газеты "Коммерсантъ" в Уфе председатель Госкомтранса Тимур Мухаметьянов, самым предпочтительным вариантом является скоростной трамвай. Его планируют пустить по всему городу, соединив скоростными путями южную и северную части Уфы.
- Это соединение (севера и центра города - прим.ред.) возможно как над землей, так и под землей, - отметил Мухаметьянов. - Но мы понимаем, что подземный вариант может увеличить стоимость практически в два раза. Скоростной трамвай будет везде, проект предполагает комплексную модернизацию как трамвайных путей, так и подвижного состава. То есть речь не идет о тех трамвайчиках, к которым мы исторически привыкли. Планируется, что от Черниковки до центра можно будет доехать за 40 минут без пересадок.
По предварительным подсчетам, стоимость такого проекта варьируется от 7,5 до 22 миллиардов рублей, в зависимости от того, сколько подземных участков будет в сети. В следующем году планируется сформировать инвестиционный проект. Скорее всего, по словам Мухаметьянова, это будет государственно-частное партнерство. Реализовать проект удастся, только если будет найден стратегический инвестор, готовый вложить половину стоимости всего проекта. 25%, как сообщил председатель госкомтранса, готов вложить региональный бюджет. Еще 25% в ведомстве рассчитывают получить из федеральной казны.
Скоростной трамвай, как пояснил Мухаметьянов, является самым дешевым вариантом развития системы общественного транспорта. Второй по стоимости - метробус, дороже всего обойдется монорельса, хотя точную стоимость этих проектов в ведомстве еще не рассчитывали.