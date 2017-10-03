Госкомтранс Башкирии планирует запустить скоростной трамвай по всей Уфе

- Это соединение (севера и центра города - прим.ред.) возможно как над землей, так и под землей, - отметил Мухаметьянов. - Но мы понимаем, что подземный вариант может увеличить стоимость практически в два раза. Скоростной трамвай будет везде, проект предполагает комплексную модернизацию как трамвайных путей, так и подвижного состава. То есть речь не идет о тех трамвайчиках, к которым мы исторически привыкли. Планируется, что от Черниковки до центра можно будет доехать за 40 минут без пересадок.