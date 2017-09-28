В Уфе предлагают создать закольцованную сеть трамвайных путей

Проект возможного развития трамвайной сети в городе представил сегодня на транспортном форуме гендиректор МУП МУЭТ Уфы Аскар Фазлыев.
Согласно проекту, для создания закольцованной сети, необходимо проложить линии по четырем маршрутам:
- бульвар Саид-Галиева - ул. Комсомольская - ул. Российская - ул. Победы, протяженность 6,3 км;
- ул. Менделеева – ул. Рудольфа Нуреева - бульвар Давлеткильдеева, 6,4 км,
- бул. Саид-Галиева - бул. Хадии Давлетшиной, 4,1 км;
- ул. Цюрупы – ул. З. Валиди – ул. Пушкина от ул. Ибрагимова до ул. Султанова, 4,8 км.
Срок реализации каждого этапа по расчетам МУЭТа составит три года. Общая стоимость проекта 24 миллиарда. На сегодня уже проведены публичные слушания по первому этапу проекта (бульвар Саид-Галиева - ул. Комсомольская - ул. Российская - ул. Победы - прим.ред.). По словам гендиректора МУЭТа есть и потенциальные инвестора. Пока впрочем никаких письменных договоренностей с ними нет.
За последние 14 лет пассажиропоток трамвайной сети города сократился в четыре раза - с 100 до 24 млн человек в год. Если на проект найдут деньги, пассажиропоток трамвайных сетей, по словам Фазлыева, увеличится вдвое - до 150-180 тысяч пассажиров в день.