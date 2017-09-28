В Уфе предлагают создать закольцованную сеть трамвайных путей

За последние 14 лет пассажиропоток трамвайной сети города сократился в четыре раза - с 100 до 24 млн человек в год. Если на проект найдут деньги, пассажиропоток трамвайных сетей, по словам Фазлыева, увеличится вдвое - до 150-180 тысяч пассажиров в день.