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В Уфе полиция ищет мужчину, напавшего на офис микрозаймов с кислотой

2 октября 2017, 16:35
Грабитель угрожал сотрудницам офиса банкой, в которой, якобы находилась кислота.

Накануне в полицию обратились представители частной микрофинансовой организации, заявившие о совершенном только что нападении на один из их офисов на проспекте Октября в Уфе.

По словам пострадавших, примерно в полдень в офис вошел незнакомец и внезапно потребовал отдать ему наличные деньги. При этом он угрожал банкой, в которой якобы находилась кислота. Забрав 9 тысяч рублей, грабитель скрылся.

Приметы подозреваемого: на вид 40-50 лет, рост 175 см, среднего телосложения.

Был одет в светло-серую кепку, черную куртку средней длины, темные брюки, черные туфли.

Тех, кто узнал этого человека, просят обратиться в дежурную часть Управления МВД России по городу Уфе по телефону 237-19-60 или по номеру 02, с мобильного - 020. Конфиденциальность гарантируется.

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