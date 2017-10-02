В Уфе полиция ищет мужчину, напавшего на офис микрозаймов с кислотой

Накануне в полицию обратились представители частной микрофинансовой организации, заявившие о совершенном только что нападении на один из их офисов на проспекте Октября в Уфе.
По словам пострадавших, примерно в полдень в офис вошел незнакомец и внезапно потребовал отдать ему наличные деньги. При этом он угрожал банкой, в которой якобы находилась кислота. Забрав 9 тысяч рублей, грабитель скрылся.
Приметы подозреваемого: на вид 40-50 лет, рост 175 см, среднего телосложения.
Был одет в светло-серую кепку, черную куртку средней длины, темные брюки, черные туфли.
Тех, кто узнал этого человека, просят обратиться в дежурную часть Управления МВД России по городу Уфе по телефону 237-19-60 или по номеру 02, с мобильного - 020. Конфиденциальность гарантируется.