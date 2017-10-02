Сергей Веремеенко: Я обещал Хамитову быть вне политики

- Да. Тем более здесь я стройкой и так занимаюсь. И с мамой мало видимся. И потом я в храме сам побывал и такое чувство было, что Господь ждет, чтобы храм закончить. Мы много храмов построили и мечетей тоже. 30 храмов в Башкирии и с десяток - в других регионах России. И Ляля-Тюльпан помогал строить Муртазе Губайдулловичу. Обидно было бы, Воскресенский храм не закончить, с такой великолепной архитектурой. И место такое – в центре города. Ведь раньше Воскресенский храм был в Уфе – на том месте, где сейчас Башкирский драмтеатр. Это же бывший храм, его разрушили и построили театр. Мы взяли тот проект, чертежи старые. Это чистая копия. Когда мы достали старые чертежи, фотография собора стала мироточить. Так вот, начали говорить с мэром, и решили фонд создать, я денег вложу, другие найдутся.