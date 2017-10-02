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В Уфе рядом с Воскресенским собором появится парк

2 октября 2017, 10:08
Этот вопрос обсудили на оперативном совещании, посвященном вопросам завершения строительных работ собора.

Накануне в Уфе в строящемся Воскресенском соборе Уфы состоялось первое выездное оперативное совещание, посвященное вопросам завершения строительных работ. В нем принимали участие Ирек Ялалов, а также новоприбывший в башкирскую столицу Сергей Веремеенко, председатель наблюдательного совета Фонда содействия сохранению и воссозданию объектов культурно-исторического и архитектурного наследия города Уфы «Имэн Кала». В мероприятии также приняли участие глава администрации Октябрьского района Роберт Ахунов и представители проектной и строительной организаций.

Последние рассказали о концепции нового храма. Напомним, Воскресенский собор Уфы по проекту является точной копией бывшего Воскресенского кафедрального собора, который был закрыт в 1931 году и снесен в 1932-м.

Ирек Ялалов дал поручение разработать «дорожную карту», в которой будут поэтапно описаны все виды строительных работ, которые необходимо выполнить на объекте. Мэр в первую очередь отметил важность инженерной составляющей при строительстве храма.

Веремеенко и Ялалов также вместе обсудили вопросы благоустройства территории храма, возможности создания парка.

Сергей Веремеенко отметил, что Фонд «Имэн Кала» детально изучит всю проектную документацию и в ближайшем будущем появится «дорожная карта», на основе которой будет построена вся дальнейшая работа.

Напомним, ранее Веремеенко ответил на вопросы Медиакорсети и заверил журналистов в том, что никаких политических амбиций в нашем регионе у него нет. Напомним, ранее он был кандидатом в президенты Башкортостана в 2003 году.

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