Сергей Веремеенко в Уфе: Политических амбиций нет, есть благотворительность

Сегодня, 29 сентября, Сергей Веремеенко сообщил, что созданный в сентябре фонд «Имэн Кала» - это благотворительный проект, который не только будет привлекать инвесторов для завершения строительства храма на Комсомольской и мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева, но и будет заниматься другими проектами.
Например, это может быть конкурс среди художников и архитекторов, или проведение в Уфе выставки икон с образом Пресвятой Богородицы из уникальной коллекции предпринимателя. Новый фонд намерен также всячески помогать в сохранении исторического наследия Уфы.
- У меня нет политических амбиций в регионе, - уточнил Сергей Веремеенко. - Пришло время достроить храм, в который ранее было вложено около 200 млн руб (в 2003-2008 годах - прим.). И мечеть. Это два знаковых объекта.
По словам Сергея Веремеенко, он встречался сегодня с Муртазой Рахимовым, и тот отнесся к его личному участию в достройке мечети положительно.
- Конечно, тут есть нюансы и определенные сложности, - сказал Сергей Веремеенко, имея в виду выстраивание отношений с Духовным управлением мусульман РБ (ДУМ РБ). - Но надо их преодолеть.
Примечательно, что управляющий делами ДУМ РБ Ильдар Ишеев, который курирует строительство мечети «Ар-Рахим», узнал о намерениях Сергея Веремеенко и фонда «Имэн Кала» подключиться к строительству только от корреспондента Медиакорсети.
- Главная причина остановки строительства мечети заключается не в отсутствии средств, а в непонимании нашей ситуации со стороны властей. Пока не будут согласованы документы о выделении земли, продолжить строительство не удастся. Если бы эта договоренность была достигнута, мы давно могли бы сами найти инвесторов и продолжить работу, - отметил Ильдар Ишеев.
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