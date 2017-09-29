Сергей Веремеенко в Уфе: Политических амбиций нет, есть благотворительность

- Главная причина остановки строительства мечети заключается не в отсутствии средств, а в непонимании нашей ситуации со стороны властей. Пока не будут согласованы документы о выделении земли, продолжить строительство не удастся. Если бы эта договоренность была достигнута, мы давно могли бы сами найти инвесторов и продолжить работу, - отметил Ильдар Ишеев.