Уроженка Башкирии стала второй вице-мисс конкурса «Мисс Россия-2017»

Уроженка Свердловской области Полина Попова завоевала титул «Мисс Россия 2017», сообщается на официальном сайте конкурса. На подведении итогов конкурса 15 апреля ей вручили приз - корону стоимостью один миллион долларов, а также банковскую карту достоинством 3 миллиона рублей и автомобиль. Эта победа дала возможность Полине Поповой принять участие в международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».