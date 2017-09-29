«ВИТЯЗЬ-ГТУ-2» завоевал Кубок Башкортостана по футболу

В силу этого, несмотря на два состоявшихся очных противостояния в рамках чемпионата РБ, первые минуты встречи соперники провели в разведке оборонительных редутов оппонентов. Счет на табло изменился в середине стартового тайма, когда Дмитрий «Витязь» Большаков решился на удар из-за пределов штрафной. Через десять минут уфимцы развили свой успех. Ильмир Якупов оказался более расторопным у ворот Эдуарда Бакеева и протолкнул мяч в сетку.