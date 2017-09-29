«ВИТЯЗЬ-ГТУ-2» завоевал Кубок Башкортостана по футболу

На пути к финалу «Старт-Альтаир», представляющий Уфимский район, поочередно прошел Сборную ЧДФ (9:1), молодежную команду «Уфы» в серии послематчевых пенальти и туймазинский «Спартак» (3:1).
Новичок любительского республиканского футбола – «Витязь-ГТУ-2» в трех матчах с общим счетом 20:0 покорил представителей Ишимбая, Учалов и Стерлитамака. Оба финалиста по разным причинам вышли на поле стадиона «Нефтяник» не в самых оптимальных составах.
В силу этого, несмотря на два состоявшихся очных противостояния в рамках чемпионата РБ, первые минуты встречи соперники провели в разведке оборонительных редутов оппонентов. Счет на табло изменился в середине стартового тайма, когда Дмитрий «Витязь» Большаков решился на удар из-за пределов штрафной. Через десять минут уфимцы развили свой успех. Ильмир Якупов оказался более расторопным у ворот Эдуарда Бакеева и протолкнул мяч в сетку.
Окончательный результат был установлен на экваторе второй 45-минутки. Капитан «Витязя-ГТУ-2» Павел Васильев оформил крупную победу своей команды – 3:0, а уже через полчаса поднял над головой заветный Кубок. При этом счет мог быть и более крупным: «витязи» по ходу встречи трижды попадали в перекладину ворот «стартовцев».
Цифры и факты Кубка
Первый розыгрыш турнира состоялся в 1936-м году. Правда, даже дотошливые историки башкирского футбола до сих пор не могут найти данные по этому состязанию. Поэтому первым общеизвестным обладателем Кубка Башкирии является уфимский «Локомотив», в финале розыгрыша 1937-го года обыгравший столичный «Спартак» - 2:1.
В годы Великой отечественной войны турнир не проводился. А о соревнованиях 1950-52 годов также пока нет достоверной информации. В 1980-88 Кубок БАССР не проходил.
Таким образом, на сегодняшний день известны обладатели 63 розыгрышей престижного турнира. ** 27 раз победителями Кубка становились команды из Уфы («СК им. Н. Гастелло» – 11; «Локомотив» – 4; «Динамо» – 3; «Спартак», «Уфа-2» – по 2; «УДФК», «Таксист», «Арарат», «Уфа-молодежная», «Витязь-ГТУ-2» - по 1). 16 раз трофеем владели коллективы из Стерлитамака («Химик», «Локомотив» - по 4; «Каучук», «Каустик» – по 3; «Агидол», «Стерлитамак» – по 1).
Трижды в турнире побеждал «Мираж» из Благовещенска, дважды – «Крылья Советов» из несуществующего уже Черниковска, а также туймазинский «Спартак», серафимовский «Девон» и учалинский «Горняк». Однажды оставили свой победный след в розыгрыше республиканского Кубка сборная Белорецка, нефтекамский и белебеевский «Строители», «Рассвет» из Кумертау, «Автоприбор» из Октябрьского, мелеузовский «Химик», ишимбайский «Вихрь», салаватский «Нефтехимик» и «Белоречье» из Кушнаренково.
Всего в 11 матчах завершившегося турнира было забито 56 голов (в среднем – 5,1 за игру).
Шесть встреч завершились крупными победами одной из команд.
Игрок «Старта-Альтаира» Артур Шайбеков имел возможность установить уникальное достижение – победить в трех финалах Кубка РБ подряд, выступая при этом за три разных команды. Но не случилось.
Нападающий «Витязя-ГТУ-2» Антон Панов в текущем розыгрыше Кубка забивал не только за уфимцев, но и за родной «Стерлитамак». Всего на его счету пять голов.
Капитан «Витязя-ГТУ-2» Павел Васильев поражал ворота соперников во всех четырех матчах Кубка-2017. В итоге с шестью голами он стал лучшим бомбардиром турнира.