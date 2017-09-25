Как в Уфе увидеть Кубок чемпионата мира по футболу

Справка. Официальная церемония старта Тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA™ с Coca-Cola состоялась 9 сентября 2017 года на «Стадионе Лужники» в Москве. После этого легендарный трофей отправился в путешествие, которое станет самым длинным национальным туром в истории этого проекта. За 123 дня он преодолеет более 27 000 км, и сменит 11 часовых поясов. Официальный Кубок проедет по территории, на которой живут более 40 миллионов человек, а это значит, что возможность его увидеть будет у каждого третьего россиянина.