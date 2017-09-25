Как в Уфе увидеть Кубок чемпионата мира по футболу

Сегодня в Башкирию привезут Кубок чемпионата мира по футболу FIFA, он пробудет здесь до 1 октября. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодежной политики республики.
Торжественная церемония приветствия Кубка мирового чемпионата состоится в Уфе 27 сентября на площади им. Салавата Юлаева (перед телецентром). Куда именно привезут Кубок мундиаля сегодня, в минспорта не уточняют.
- Это нельзя разглашать по условиям договора с организаторами тура, - сказали Медиакорсети в пресс-службе минспорта.
Напомним, кубок везут по городам России c 9 сентября, перед Уфой он побывал в Омске и Челябинске, а потом отправится в Пермь. Кубок сделан из чистого золота и весит больше 6 килограмм. Прикасаться к нему могут только победившая команда и главы государств. Болельщики в Уфе смогут на него посмотреть и сфотографироваться.
Это можно будет сделать с 29 сентября по 1 октября в семейном торговом центре «МЕГА» (ул Рубежная, 174). До этого 27 сентября на площади имени С.Юлаева состоится церемония приветствия кубка.
- Кроме того, во время пребывания в Уфе официальный Кубок посетит спортивную школу футбольного клуба «Уфа» под руководством известного футболиста Сергея Семака, Уфимскую специальную общеобразовательную школу-интернат № 13 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также гимназию №16 – первую школу в городе, оборудованную многофункциональным спортивным комплексом, - сообщили в пресс-службе минспорта Башкирии.
Посмотреть на Кубок в специальном шатре можно либо в порядке живой очереди, либо по специальным бесплатным приглашениям, которые можно получить в определенных точках города и зарегистрировать на сайте проекта. Бесплатное приглашение все равно будет стоить денег, поскольку промокод выдают за обед, в который должен войти напиток «Кока-кола», поскольку тур организует именно эта компания.
Справка. Официальная церемония старта Тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA™ с Coca-Cola состоялась 9 сентября 2017 года на «Стадионе Лужники» в Москве. После этого легендарный трофей отправился в путешествие, которое станет самым длинным национальным туром в истории этого проекта. За 123 дня он преодолеет более 27 000 км, и сменит 11 часовых поясов. Официальный Кубок проедет по территории, на которой живут более 40 миллионов человек, а это значит, что возможность его увидеть будет у каждого третьего россиянина.
Официальный Кубок уже посетил Красноярск, Омск и Челябинск. После Уфы Официальный Кубок посетит еще 11 городов: Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. Затем в период с января по апрель 2018 года Официальный Кубок отправится в международное путешествие и вернется в Россию в мае 2018 года, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.