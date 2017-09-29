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В Уфе погрузчик наехал на рабочего на кабельном заводе

29 сентября 2017, 18:31
Причиной тому стали нарушения требований безопасности и рабочая дисциплина.

В Уфе на предприятии ООО «Уфимкабель» 7 сентября произошел несчастный случай на территории гаражного бокса, который находится в Демском районе.

Известно, что во время работ в гаражном боксе погрузчик наехал на ногу рабочему, сдавая назад. Мужчина получил серьезный перелом обеих костей левой голени и нижней трети со смещением отломков.

Экспертиза признала: этот случай связан с производством. Причинами стали нарушения требований безопасности и нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 110 тысяч рублей.

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