В Уфе погрузчик наехал на рабочего на кабельном заводе

В Уфе на предприятии ООО «Уфимкабель» 7 сентября произошел несчастный случай на территории гаражного бокса, который находится в Демском районе.
Известно, что во время работ в гаражном боксе погрузчик наехал на ногу рабочему, сдавая назад. Мужчина получил серьезный перелом обеих костей левой голени и нижней трети со смещением отломков.
Экспертиза признала: этот случай связан с производством. Причинами стали нарушения требований безопасности и нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.
Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 110 тысяч рублей.