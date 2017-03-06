В Уфе на заводе УМПО произошел еще один пожар

Отметим, что это уже второй за последнюю неделю пожар на территории завода. Ранее в ночь на 27 февраля в цехе № 3 на 2-ой площадке предприятия по улице Цветочной горело технологическое оборудование. Погибших и пострадавших в пожаре не было.