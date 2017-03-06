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В Уфе на заводе УМПО произошел еще один пожар

6 марта 2017, 12:11
Пострадавших нет.

Сегодня в Уфе на территории ОАО «Уфимское моторостроительное предприятие» произошел очередной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Как отмечается в сообщении, информация о возгорании в помещении раздевалки предприятия на улице Трамвайной поступила на пульт диспетчера в 9.20. Ликвидировать пожар удалось в 9.50. Погибших и пострадавших нет

Отметим, что это уже второй за последнюю неделю пожар на территории завода. Ранее в ночь на 27 февраля в цехе № 3 на 2-ой площадке предприятия по улице Цветочной горело технологическое оборудование. Погибших и пострадавших в пожаре не было.

ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» разрабатывает, производит и обслуживает газотурбинных двигателей для военной авиации. Предприятие основано в 1925 году. В объединении работают более 20 тысяч человек. Выручка от реализации в 2015 году составила 67 млрд 510 млн рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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