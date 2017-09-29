mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии предприятие 4 года не выплачивало долги по зарплате

29 сентября 2017, 15:02
Всего предприятие задолжало рабочим около 1,5 миллионов рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении компании ООО «Восход» за невыплату зарплаты рабочим.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, компания имела долги по зарплате перед сотрудниками в период с 2013 по 2017 года. Всего руководство задолжало около 1,5 миллионов рублей. При этом никаких мер для погашения долга они не приняли.

На данный момент проводятся следственные действия, сотрудники следственного комитета изъяли финансовую документацию для полной проверки. Расследование уголовного дела продолжается.

Материалы по теме
В санатории «Талкас» работникам задолжали полмиллиона рублей зарплатыРоссиянам не хватает в среднем более 19 тысяч до зарплаты - ОТРВ Уфе выплатили 25 миллионов рублей задержанной зарплаты
#Новости#Деньги#Зарплатные карты#Долги по зарплате#Зарплаты#Рустэм Башкирцев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48