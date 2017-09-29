В Башкирии предприятие 4 года не выплачивало долги по зарплате

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении компании ООО «Восход» за невыплату зарплаты рабочим.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, компания имела долги по зарплате перед сотрудниками в период с 2013 по 2017 года. Всего руководство задолжало около 1,5 миллионов рублей. При этом никаких мер для погашения долга они не приняли.
На данный момент проводятся следственные действия, сотрудники следственного комитета изъяли финансовую документацию для полной проверки. Расследование уголовного дела продолжается.