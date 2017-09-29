Удар по репутации: чего ждать после визита Хамитова в следком

- Тут на все можно посмотреть с двух сторон. Любой комментарий можно использовать как давление на следствие, разве не так? Поэтому отказ от него говорит о том, что Хамитов хочет, чтобы в первую очередь разобралось в деле следствие. Ну и что, что есть подпись. Не всякая подпись подсудна. Есть сфера ответственности - это одно. А здесь - совсем другое. Наш регион — стойкий середнячок, не без проблем, конечно, поэтому отставка тут ничего не решит.