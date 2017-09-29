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Удар по репутации: чего ждать после визита Хамитова в следком

29 сентября 2017, 18:05
Накануне стало известно о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий чиновниками в рамках программы переселения из аварийного жилья.

Об этом сообщил портал РБК со ссылкой на пресс-службу федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, который и направил в следком заявление с просьбой признать его потерпевшим по данному уголовному делу. В Фонде оценили ущерб, причиненный государству действиями чиновников Башкирии, в 500 млн рублей. Главная интрига заключается в том, что среди лиц, чьи подписи стоят под соответствующими документами, есть, в том числе, и подпись главы Башкирии Рустэма Хамитова.

Фонд, таким образом, намерен определить процессуальный статус в деле и требует от правительства Башкирии вернуть около 500 млн рублей, выделенных на реализацию в регионе программы переселения граждан из аварийного жилья. Речь идет об аварийном жилье, которое было признано таковым до 1 января 2012 года.

Хамитов, который принимал участие в Третьем международном форуме малого бизнеса ШОС и БРИКС, от комментариев отказался.

В списках не значится

По словам политолога Аббаса Галлямова, сложившаяся ситуация - довольно сильный удар по репутации главы.

Даже если никаких последствий не будет, сам факт визита главы региона в следком исключает его из существующего в восприятии людей списка "неприкасаемых" и включает его в список тех, кто "под подозрением", - прокомментировал эксперт Медиакорсети.

С таким же мнением согласен политтехнолог Сергей Маркелов.

- Все это в очередной раз говорит нам о том, что неприкасаемых сегодня нет. Какой защиты бы у Хамитова не было за плечами, никуда не деться от тренда на перезагрузку губернаторского корпуса. Республика тоже находится в этой истории, - вся запутанная в скандалах, погруженная в тот или иной конфликт — федеральный или региональный.

Количество черных меток увеличивается, к тому же существует слабая позиция руководства республики на момент управления внутри территориальных конфликтов. Хамитов уже попал в группу региональных руководителей, к которому возникли серьезные такие вопросы — например, почему так плохо разруливается конфликт, связанный с мэрией столицы, те же национальные проблемы, вопрос с приватизацией «Соды» и других предприятий...

Вывод следующий — у Хамитова сегодня слабая политическая репутация. Но, учитывая тот факт, что республика достаточно сложная и шума в ней из-за отставки не избежать, то вряд ли его отставку следует ждать в самое ближайшее время. В конце концов, это не Ямало-Ненецкий автономный округ, где так легко снять губернатора. Важно понимать, что останется после Хамитова. Кто с этим разбираться будет, - заключил Сергей Николаевич.

Политолог, ректор Башкирской академии службы и управления при главе РБ Сергей Лаврентьев, наоборот, убежден, что на это дело не стоит обращать столь особое внимание, все это - «поверхностные ветра».

- Тут на все можно посмотреть с двух сторон. Любой комментарий можно использовать как давление на следствие, разве не так? Поэтому отказ от него говорит о том, что Хамитов хочет, чтобы в первую очередь разобралось в деле следствие. Ну и что, что есть подпись. Не всякая подпись подсудна. Есть сфера ответственности - это одно. А здесь - совсем другое. Наш регион — стойкий середнячок, не без проблем, конечно, поэтому отставка тут ничего не решит.

Напомним, на уходящей неделе свои губернаторские посты покинули сразу четыре главы региона — из Самарской и Нижегородской областей, Дагестана, Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Редакция направила соответствующие запросы в Белый дом и следственный комитет РФ по РБ.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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