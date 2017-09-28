Главу Башкирии могут вызвать на допрос по делу о ветхом жилье

После согласования документов на уровне администрации города их отправляли на согласование в правительство и администрацию главы региона. Пакет документов об участии в программе по переселению из аварийного жилья должны подписывать руководители правительства и глава региона, уточнили в фонде. На документах, связанных с программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда, есть, в том числе, и подпись главы Башкирии Рустэма Хамитова, рассказал РБК источник, близкий к руководству республики, и подтвердил собеседник в Следственном комитете. В управлении пресс-службы и информации главы республики сообщили, что не осведомлены о данном уголовном деле. «Рекомендуем обратиться в компетентные органы», — говорится в ответе пресс-службы на запрос РБК.