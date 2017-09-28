Главу Башкирии могут вызвать на допрос по делу о ветхом жилье

Сегодня, 28 сентября, стало известно, что региональное управление Следственного комитета России по Башкирии возбудило уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий чиновниками республики при реализации программы переселения граждан из ветхого жилья. Об этом сообщил портал РБК со ссылкой на пресс-службу федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, который, собственно, и направил в следком заявление с просьбой признать его потерпевшим по данному уголовному делу.
В Фонде оценили ущерб, причиненный государству действиями чиновников Башкирии, в 500 млн рублей. Главная интрига заключается в том, что среди лиц, чьи подписи стоят под соответствующими документами, есть, в том числе, и подпись главы Башкирии Рустэма Хамитова.
В частности, фонд просит определить его процессуальный статус в деле и требует от правительства Башкирии вернуть около 500 млн руб., выделенных на реализацию в регионе программы переселения граждан из аварийного жилья. Речь идет об аварийном жилье, которое было признано таковым до 1 января 2012 года.
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда была рассчитана на период с 2008 по 2015 год, затем ее реализацию продлили до 2017 года. В список аварийных домов включены более 46 тыс. объектов. На реализацию программы в федеральном масштабе было направлено 579,16 млрд руб. Подготовкой документов для участия в программе переселения из аварийного жилья, по данным федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, в частности, должен заниматься заместитель главы администрации по вопросам благоустройства и ЖКХ, а также замглавы администрации по вопросам строительства.
После согласования документов на уровне администрации города их отправляли на согласование в правительство и администрацию главы региона. Пакет документов об участии в программе по переселению из аварийного жилья должны подписывать руководители правительства и глава региона, уточнили в фонде. На документах, связанных с программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда, есть, в том числе, и подпись главы Башкирии Рустэма Хамитова, рассказал РБК источник, близкий к руководству республики, и подтвердил собеседник в Следственном комитете. В управлении пресс-службы и информации главы республики сообщили, что не осведомлены о данном уголовном деле. «Рекомендуем обратиться в компетентные органы», — говорится в ответе пресс-службы на запрос РБК.
Сам же Рустэм Хамитов отказался комментировать ситуацию. «Без комментариев», — сказал он РБК в кулуарах форума ШОС, проходящего сегодня в Уфе.