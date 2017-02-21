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Чиновников мэрии Уфы подозревают в афере при расселении ветхого жилья

21 февраля 2017, 16:42
Следствие считает, что из-за неправомерных действий должностных лиц из бюджета был необоснованно получен 1 миллиард рублей.

Следственный комитет РФ по Башкирии возбудил уголовное дело по факту неправомерных действий должностных лиц администрации Уфы при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства. Дело возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий".

Следствие считает, что с 2008 по 2015 годы должностные лица мэрии города заключили договоры с юридическими лицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. Затем некоторые из этих же домов были включены и в региональную программу по сносу ветхого жилья. Это повлекло к тому, что из федерального республиканского бюджета необоснованно был выделен 1 миллиард рублей.

- В настоящее время создана следственная группа, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц, возможно, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается и взято на контроль руководством следственного управления, - отмечается в сообщении.

#Новости#Афера на миллиард#Происшествия#Денис Объедкин
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