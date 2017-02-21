Чиновников мэрии Уфы подозревают в афере при расселении ветхого жилья

Следствие считает, что с 2008 по 2015 годы должностные лица мэрии города заключили договоры с юридическими лицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. Затем некоторые из этих же домов были включены и в региональную программу по сносу ветхого жилья. Это повлекло к тому, что из федерального республиканского бюджета необоснованно был выделен 1 миллиард рублей.