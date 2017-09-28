Хамитов: У нас предпринимателям мешает развиваться в том числе менталитет

Оборот малых предприятий в Башкирии сегодня составляет треть ВРП, в прошлом году он превысил 16,5 миллиарда рублей. Однако необходимой динамики все равно нет, в том числе потому, что бизнес в регионе "движется по колее", считает Рустэм Хамитов.
Как сообщил глава республики, за два года количество малых предприятий и ИП в регионе выросло на 9 тысяч. С начала года рост составил 4 тысячи. Тем не менее, по его словам, динамика недостаточная. Развиваться малому бизнесу мешают не только проблемы законодательства и недостаточная господдержка, но и менталитет предпринимателей, считает глава региона.
- Нужно менять менталитет предпринимателей в том числе, идеологию колеи - заявил Хамитов. - Есть колея, по которой движутся наши бизнес-структуры. Выход из этой колеи чрезвычайно тяжел. Нужно показывать готовность властей, государства, регионов на предмет помощи малого бизнеса. Нам ясно, что без поддержки государства, субсидий, кредитов, малому бизнесу прорваться в этом направлнии будет очень и очень тяжело.