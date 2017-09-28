Хамитов: У нас предпринимателям мешает развиваться в том числе менталитет

Как сообщил глава республики, за два года количество малых предприятий и ИП в регионе выросло на 9 тысяч. С начала года рост составил 4 тысячи. Тем не менее, по его словам, динамика недостаточная. Развиваться малому бизнесу мешают не только проблемы законодательства и недостаточная господдержка, но и менталитет предпринимателей, считает глава региона.