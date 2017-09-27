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Уфимца подозревают в жестоком убийстве бомжа

27 сентября 2017, 14:40
Труп неизвестного мужчины был найден за гаражами в одном из районов Уфы.

На прошлой неделе, 22 сентября, в Ленинском районе Уфы за гаражами в одном из дворов нашли труп неизвестного мужчины. Следственный комитет подтвердил наличие признаков насильственной смерти.

Сотрудники ведомства уже нашли подозреваемого в жестоком убийстве. В преступлении оказался виновен 39-летний уфимец, ранее судимый за кражи. В своем преступлении мужчина признался.

Оказалось, что вечером 21 сентября он распивал алкоголь около тех самых гаражей с 57-летним мужчиной без определенного места жительства. Известно, что раньше они были незнакомы. Уфимец по неизвестной причине сильно избил своего собутыльника и скрылся. Избитый скончался на месте.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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