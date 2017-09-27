Уфимца подозревают в жестоком убийстве бомжа

Оказалось, что вечером 21 сентября он распивал алкоголь около тех самых гаражей с 57-летним мужчиной без определенного места жительства. Известно, что раньше они были незнакомы. Уфимец по неизвестной причине сильно избил своего собутыльника и скрылся. Избитый скончался на месте.