Уфимца подозревают в жестоком убийстве бомжа

На прошлой неделе, 22 сентября, в Ленинском районе Уфы за гаражами в одном из дворов нашли труп неизвестного мужчины. Следственный комитет подтвердил наличие признаков насильственной смерти.
Сотрудники ведомства уже нашли подозреваемого в жестоком убийстве. В преступлении оказался виновен 39-летний уфимец, ранее судимый за кражи. В своем преступлении мужчина признался.
Оказалось, что вечером 21 сентября он распивал алкоголь около тех самых гаражей с 57-летним мужчиной без определенного места жительства. Известно, что раньше они были незнакомы. Уфимец по неизвестной причине сильно избил своего собутыльника и скрылся. Избитый скончался на месте.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.