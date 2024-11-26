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Следственные действия

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2024
Прокуратура проводит проверку массовой драки кадетов
26 ноября, 14:38
Слишком страшный квест посетят следователи Башкирии
5 сентября, 09:31
Видео. ФСБ вскрыла схрон оружия в Башкирии
22 августа, 16:02
Житель Башкирии умер после катания на гидроциклах
29 мая, 07:57
Тело пропавшего подростка опознали
27 мая, 10:25
Гендиректор АО «Башкирские электросети» ответит за взятку в ₽ 1,6 млн
17 мая, 11:41
20-летний житель Башкирии подрался со школьниками из-за вейпа
Правоохранители задержали агрессора. Он подозревается по статье о хулиганстве с применением насилия, информирует пресс-служба регионального Следственного комитета.
16 мая, 08:04
В Уфе вскрыли бордели с секс-рабынями
Четыре салона интимных услуг, находившиеся в разных точках города, работали на протяжении нескольких месяцев, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
13 мая, 11:38
Причина задержания министра транспорта названа следствием
7 мая, 07:11
Жителю Башкирии, до смерти избившему свою сожительницу, предъявлены обвинения
27 апреля, 10:39
2023
Стали известны подробности гибели 6-месячной девочки в Уфе
Ребенок скончался при невыясненных обстоятельствах ночью 22 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
28 июля 2023, 09:39
В Уфе нетрезвая женщина попыталась зарезать 17-летнего подростка
Причиной, по которой женщина схватилась за нож, якобы стала фривольная манера общения подростка, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета
17 июля 2023, 15:00
СК Башкирии раскрыл подробности суицида судебного пристава
Ранее тело младшего судебного пристава обнаружили в уличном туалете рядом со зданием районного суда. Ситуацию прокомментировали в региональном Следственном комитете.
19 июня 2023, 07:31
2017
Уфимца подозревают в жестоком убийстве бомжа
Труп неизвестного мужчины был найден за гаражами в одном из районов Уфы.
27 сентября 2017, 09:40

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