В Уфе пройдет митинг против торгового центра на месте детской площадки

- Мы не можем понять одного: действия администрации Уфы - снос социально–значимого объекта ради прибылей небольшого круга лиц - это сознательная провокация чиновников администрации в отношении граждан, коррупция или чьё-то недопонимание? – говорится в уведомлении о проведении митинга. - Строиться конечно надо, но не любыми средствами, не за счёт здоровья и жизни наших детей.