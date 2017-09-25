В Уфе пройдет митинг против торгового центра на месте детской площадки

Акцию протеста граждане запланировали на 4 октября на площади перед Домом профсоюзов на ул. Кирова, 1 в шесть часов вечера. Заявленное количество участников – 100 человек. Они хотят потребовать мэрию расторгнуть договор аренду с застройщиков ТЦ – ООО «Строймастер», а также восстановить снесенную площадку на ул. Мубарякова, 22.
- Мы не можем понять одного: действия администрации Уфы - снос социально–значимого объекта ради прибылей небольшого круга лиц - это сознательная провокация чиновников администрации в отношении граждан, коррупция или чьё-то недопонимание? – говорится в уведомлении о проведении митинга. - Строиться конечно надо, но не любыми средствами, не за счёт здоровья и жизни наших детей.
В числе лозунгов митинга:
- «Верните нашим детям безопасное детство!»,
- «Чиновник – слуга народа, а не его господин!»
- «Детям – безопасное детство! Ялалова – в отставку! Хамитова – в отставку!»
Стоит отметить, что активисты уже пытались провести аналогичную акцию протеста в июле этого года, но тогда им было отказано.
Детскую площадку у дома на ул. Рабкоров,20 которую застройщик снес по строительство своего центра, построил ветеран Великой Отечественной войны, инвалид Масхуд Байбурин 35 лет назад. В мэрии сообщали, что остановить строительство торгового центра сегодня возможности нет, так как на сторону застройщика встал суд.