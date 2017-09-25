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В Уфе пройдет митинг против торгового центра на месте детской площадки

25 сентября 2017, 10:54
Жители домов на ул. Рабкоров, 20 и ул. Мубарякова, 22 решили выйти на митинг. Они хотят выразить протест против строительства торгового центра на месте детской площадки, когда-то построенной местным жителем, ветераном Великой Отечественной войны.

Акцию протеста граждане запланировали на 4 октября на площади перед Домом профсоюзов на ул. Кирова, 1 в шесть часов вечера. Заявленное количество участников – 100 человек. Они хотят потребовать мэрию расторгнуть договор аренду с застройщиков ТЦ – ООО «Строймастер», а также восстановить снесенную площадку на ул. Мубарякова, 22.

- Мы не можем понять одного: действия администрации Уфы - снос социально–значимого объекта ради прибылей небольшого круга лиц - это сознательная провокация чиновников администрации в отношении граждан, коррупция или чьё-то недопонимание? – говорится в уведомлении о проведении митинга. - Строиться конечно надо, но не любыми средствами, не за счёт здоровья и жизни наших детей.

В числе лозунгов митинга:

- «Верните нашим детям безопасное детство!»,

- «Чиновник – слуга народа, а не его господин!»

- «Детям – безопасное детство! Ялалова – в отставку! Хамитова – в отставку!»

Стоит отметить, что активисты уже пытались провести аналогичную акцию протеста в июле этого года, но тогда им было отказано.

Детскую площадку у дома на ул. Рабкоров,20 которую застройщик снес по строительство своего центра, построил ветеран Великой Отечественной войны, инвалид Масхуд Байбурин 35 лет назад. В мэрии сообщали, что остановить строительство торгового центра сегодня возможности нет, так как на сторону застройщика встал суд.

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#Новости#Уфа#Дети#Наталья Кузнецова#Город
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