mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе вместо детской площадки, построенной ветераном, строят торговый центр

15 августа 2017, 17:11
Жители домов на ул. Рабкоров и Мубарякова обратились в администрацию города с жалобой на строительство административно-торгового центра. Здание будет возведено на месте детской площадки, которую когда-то построил ветеран Великой Отечественной войны.

Четырехэтажный торговый центр планирует построить застройщик ООО «СтройМастер» на арендованнном у мэрии участке около дома на ул. Рабкоров, 20. Разрешение на строительство было выдано в 2015 году. Сейчас территория огорожена, вырыт котлован. Стройка временно приостановлена, так как идет судебный процесс по иску местных жителей к администрации города.

- Мы с самого начала были против строительства этого центра, нашего мнения ведь никто не спросил, - рассказала Медиакорсети старшая по дому на ул. Мубарякова, 22 Валентина Микрюкова. – Напечатали объявление в «Российской газете», конечно, никто о слушаниях не знал, никто и не пришел. Они (застройщик – прим.ред.) получили разрешение на строительство, снесли площадку и начали рыть котлован. Мы обращались уже во все возможные инстанции, вплоть до главы региона, подали в суд. Добились того, что мэрия отозвала разрешение на строительство, но потом им вновь позволили строить. Тогда мы обратились с иском о бездействии мэрии. В первой инстанции в Октябрьском районном суде мы выиграли дело, но мэрия, подала аппеляцию в Верховный суд Башкирии, ее рассмотрение назначено на 28 августа.

Детскую площадку, которую застройщик снес по строительство своего центра, помнят многие жители близлежащих домов. Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид Масхуд Байбурин организовал ее строительство 35 лет назад, и многие жители провели здесь свое детство. Позже здесь играли уже их дети. Здесь были спортивные турники, площадка для игры в волейбол, качели, росли 13 деревьев. Территория была обнесена железной оградой. Это место, по словам Микрюковой, было единственным безопасным для отдыха для детей.

- С торца нашего дома есть еще одна площадка, но здесь детям играть опасно, рядом установлены три коллектора, - поясняет Микрюкова. – И, конечно, до глубины души возмущает тот, что снесли площадку, которую строил ветеран. Сам он, к сожалению, уже ушел от нас, но его жена жива, и ей, конечно, очень больно наблюдать все это. Это ведь неуважение к его памяти! Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы этот центр здесь не появился. Безуспешно пытаемся записаться на прием к Иреку Ялалову, пишем в прокуратуру. Но пока ничего не помогает.

В администрации Кировского района прокомментировать ситуацию не смогли: ответственных чиновников либо не оказалось на месте, либо они заявляли, что не уполномочены давать комментарии. Мобильный телефон учредителя "СтройМастера", экс-депутата горсовета Уфы Алексея Силина не отвечал. Медиакорсеть направила официальный запрос в администрацию города. Ранее в мэрии заявляли, что площадка, на которой строится торговый центр, не находится в общедолевой собственности жителей ни одного из близлежащих домов.

Материалы по теме
В Уфе чиновник заплатит 50 тысяч за то, что построил детскую площадкуХамитов: «Точечная застройка - абсолютное зло и источник прибыли для узкого круга людей»В Уфе началась очередная незаконная точечная застройка?
#Новости#Уфа#Точечная застройка#Наталья Кузнецова#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48