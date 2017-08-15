В Уфе вместо детской площадки, построенной ветераном, строят торговый центр

- С торца нашего дома есть еще одна площадка, но здесь детям играть опасно, рядом установлены три коллектора, - поясняет Микрюкова. – И, конечно, до глубины души возмущает тот, что снесли площадку, которую строил ветеран. Сам он, к сожалению, уже ушел от нас, но его жена жива, и ей, конечно, очень больно наблюдать все это. Это ведь неуважение к его памяти! Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы этот центр здесь не появился. Безуспешно пытаемся записаться на прием к Иреку Ялалову, пишем в прокуратуру. Но пока ничего не помогает.