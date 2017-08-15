В Уфе вместо детской площадки, построенной ветераном, строят торговый центр

Четырехэтажный торговый центр планирует построить застройщик ООО «СтройМастер» на арендованнном у мэрии участке около дома на ул. Рабкоров, 20. Разрешение на строительство было выдано в 2015 году. Сейчас территория огорожена, вырыт котлован. Стройка временно приостановлена, так как идет судебный процесс по иску местных жителей к администрации города.
- Мы с самого начала были против строительства этого центра, нашего мнения ведь никто не спросил, - рассказала Медиакорсети старшая по дому на ул. Мубарякова, 22 Валентина Микрюкова. – Напечатали объявление в «Российской газете», конечно, никто о слушаниях не знал, никто и не пришел. Они (застройщик – прим.ред.) получили разрешение на строительство, снесли площадку и начали рыть котлован. Мы обращались уже во все возможные инстанции, вплоть до главы региона, подали в суд. Добились того, что мэрия отозвала разрешение на строительство, но потом им вновь позволили строить. Тогда мы обратились с иском о бездействии мэрии. В первой инстанции в Октябрьском районном суде мы выиграли дело, но мэрия, подала аппеляцию в Верховный суд Башкирии, ее рассмотрение назначено на 28 августа.
Детскую площадку, которую застройщик снес по строительство своего центра, помнят многие жители близлежащих домов. Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид Масхуд Байбурин организовал ее строительство 35 лет назад, и многие жители провели здесь свое детство. Позже здесь играли уже их дети. Здесь были спортивные турники, площадка для игры в волейбол, качели, росли 13 деревьев. Территория была обнесена железной оградой. Это место, по словам Микрюковой, было единственным безопасным для отдыха для детей.
- С торца нашего дома есть еще одна площадка, но здесь детям играть опасно, рядом установлены три коллектора, - поясняет Микрюкова. – И, конечно, до глубины души возмущает тот, что снесли площадку, которую строил ветеран. Сам он, к сожалению, уже ушел от нас, но его жена жива, и ей, конечно, очень больно наблюдать все это. Это ведь неуважение к его памяти! Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы этот центр здесь не появился. Безуспешно пытаемся записаться на прием к Иреку Ялалову, пишем в прокуратуру. Но пока ничего не помогает.
В администрации Кировского района прокомментировать ситуацию не смогли: ответственных чиновников либо не оказалось на месте, либо они заявляли, что не уполномочены давать комментарии. Мобильный телефон учредителя "СтройМастера", экс-депутата горсовета Уфы Алексея Силина не отвечал. Медиакорсеть направила официальный запрос в администрацию города. Ранее в мэрии заявляли, что площадка, на которой строится торговый центр, не находится в общедолевой собственности жителей ни одного из близлежащих домов.