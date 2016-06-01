В Башкирии мужчина отправился в колонию за жестокое обращение с детьми

Алексей Мулин, отец 11-летнего мальчика, пил и нигде не работал. Позволял себе кричать матом на ребенка и угрожать ему физической расправой. В октябре 2015 года он в пьяном виде устроил скандал, избил мальчика и выставил его вместе с мамой из дома без верхней одежды и обуви. Через некоторое время отец снова избил и ребенка и супругу, а когда мальчик начал заступаться за маму, Мулин пригрозил жене убийством.