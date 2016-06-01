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В Башкирии мужчина отправился в колонию за жестокое обращение с детьми

1 июня 2016, 12:39
37-летний житель Благовещенского района Башкирии осужден по двум статьям: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, соединенное с жестоким обращением с ним» и «Угроза убийством».

Алексей Мулин, отец 11-летнего мальчика, пил и нигде не работал. Позволял себе кричать матом на ребенка и угрожать ему физической расправой. В октябре 2015 года он в пьяном виде устроил скандал, избил мальчика и выставил его вместе с мамой из дома без верхней одежды и обуви. Через некоторое время отец снова избил и ребенка и супругу, а когда мальчик начал заступаться за маму, Мулин пригрозил жене убийством.

Педагоги рассказали прокуратуре о признаках побоев мульчугана, и в результате доследственной проверки на отца семейства возбудили уголовное дело. Ранее Алексея Мулина уже осуждали за жестокое обращение со старшей дочерью. В этот раз он приговорен к двум годам лишения свободы в колонии.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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