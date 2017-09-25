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10 вопросов о Башкирии, революциях и митингах
25 сентября 2017, 09:49
В свете последних событий Медиакорсеть предлагает припомнить революционное прошлое, а также некоторые детали современных протестов в Башкирии.
10 вопросов о Башкирии, революциях и митингах
Итак, приступаем к испытанию.
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