Что вы знаете про уфимский спорт - 10 вопросов

В этот раз наш тест об известных спортсменах и командах Уфы. От советских легенд - до звёзд завтрашнего дня. От классических футбольных баталий - до новомодных видов спорта, о которых вы, быть может, впервые узнаете из нашего материала.

Автор теста - Ренат Факиев, руководитель клуба интеллектуальных игр "60 секунд", страстный любитель футбола ногой, кидания диска рукой и других спортивных забав.