В Уфе оштрафовали организаторов митинга в защиту башкирского языка

«Коммерсант» сообщил подробности процесса. Причиной возбуждения административного дела стал факт того, что митинг не был согласован властями. Представители МВД в суде потребовали привлечь активистов к ответственности за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Дело в том, что администрация Уфы отказала в проведении данного митинга, но другой площадки не предоставила под предлогом того, что все отведенные под общественные мероприятия места в городе будут заняты под сезонные ярмарки сельхозпроизводителей. Организаторы митинга расценили такую ситуацию по-своему, решив, что вправе проводить акцию протеста, потому ч то ответ из мэрии пришел у ним с опозданием.