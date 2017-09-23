В Уфе оштрафовали организаторов митинга в защиту башкирского языка

Вчера, 22 сентября, в Октябрьском районном суде Уфы рассматривалось дело о проведении митинга в защиту башкирского языка, который имел место 16 сентября на площадке рядом с Дворцом спорта на улице Зорге. Мероприяти собрало около двух тысяч человек не только из Уфы, но и из разных районов республики.
Судья Елена Шафикова приняла решение о том. что председатель незарегистрированной общественной организации «Башкорт» Фаиль Алсынов и его заместитель Руслан Габбасов должны заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей каждый.
«Коммерсант» сообщил подробности процесса. Причиной возбуждения административного дела стал факт того, что митинг не был согласован властями. Представители МВД в суде потребовали привлечь активистов к ответственности за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Дело в том, что администрация Уфы отказала в проведении данного митинга, но другой площадки не предоставила под предлогом того, что все отведенные под общественные мероприятия места в городе будут заняты под сезонные ярмарки сельхозпроизводителей. Организаторы митинга расценили такую ситуацию по-своему, решив, что вправе проводить акцию протеста, потому ч то ответ из мэрии пришел у ним с опозданием.
Как отметил на процессе представитель полиции, перед началом митинга организаторы также были предупреждены о недопустимости его проведения, однако не прислушались к этим аргументам стражей порядка.
Наказание по статье, по которой квалифицировались действия Фаиля Алсынова и Руслана Габбасова, предусматривает штраф от 10 тыс. руб. штрафа либо обязательные работы на срок до 40 часов.
Оба осужденных заявили в соцсетях, что не признают свою вину и намерены обжаловать решение суда в Верховном суде республики.