mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии пенсионер убил своего зятя, толкнув его на осколки стекла

22 сентября 2017, 15:58
Молодой человек умер на месте происшествия. Следком подозревает, что к убийству причастен его тесть.

Следственный комитет расследует дело по факту смерти 26-летнего мужчины. Труп обнаружили ночью 23 августа этого года в одной из квартир Бижбулякского района. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве, им оказался тесть потерпевшего.

По предварительной версии 61-летний мужчина вместе со своим зятем отправился в гости к соседу, где мужчины начали распивать алкоголь Во время застолья между родственниками завязалась драка. Подозреваемый ткнул молодого человека в лежащие на полу осколки стекла.

Молодой зять скончался на месте происшествия. Сейчас Следком продолжает расследование этого дела.

Материалы по теме
В Башкирии пьяный мужчина убил соседку доской с гвоздямиЖитель Башкирии едва не убил свою сожительницу, избив её топором Житель Башкирии насмерть сбил пожилую женщину
#Новости#Башкирия#Смертность#Следком#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48