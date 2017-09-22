В Башкирии пенсионер убил своего зятя, толкнув его на осколки стекла

По предварительной версии 61-летний мужчина вместе со своим зятем отправился в гости к соседу, где мужчины начали распивать алкоголь Во время застолья между родственниками завязалась драка. Подозреваемый ткнул молодого человека в лежащие на полу осколки стекла.