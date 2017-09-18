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Житель Башкирии едва не убил свою сожительницу, избив её топором

18 сентября 2017, 14:36
Мужчина напал на свою сожительницу и несколько раз ударил её топором.

В Стерлитамаке накажут жителя Стерлибашевского района, который подозревается в нападении на свою сожительницу.

По информации из Следственного комитета, 20 августа этого года 30-летний мужчина вернулся домой пьяным. Между сожителями произошел конфликт и из-за личной неприязни мужчина несколько раз ударил 39-летнюю женщину топором. Из-за множественных травм она сильно пострадала, однако медикам удалось её спасти.

Сейчас в Следственном комитете выясняют детали и мотив совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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