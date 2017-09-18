Житель Башкирии едва не убил свою сожительницу, избив её топором

По информации из Следственного комитета, 20 августа этого года 30-летний мужчина вернулся домой пьяным. Между сожителями произошел конфликт и из-за личной неприязни мужчина несколько раз ударил 39-летнюю женщину топором. Из-за множественных травм она сильно пострадала, однако медикам удалось её спасти.