В Башкирии пьяный мужчина убил соседку доской с гвоздями

Posted 11 сентября 2017, 13:05
Published 11 сентября 2017, 13:05
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Сегодня, 11 сентября, стало известно, что в Бакалинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины на улице села Новое Агбязово. У погибшей была повреждена голова. Убийцей оказался сосед, в дом к которому погибшая пришла за своим мужем и сыном.
Трагедии предшествовало продолжительное застолье с участием мужа и сына погибшей в доме их соседа. Женщина пришла к дому и стала стучать в окно, призывая родственников вернуться домой. Находившиеся внутри мужчины не стали впускать ее в дом, но и сами идти домой не собирались.
Тогда потерявшая терпение женщина разбила окно соседского дома. Разгневанный хозяин выскочил во двор и, схватив доску с гвоздями, ударил ею соседку по голове.
Пострадавшая скончалась на месте происшествия, а компания тем временем продолжала пьянствовать.
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Расследование продолжается.