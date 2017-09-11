В Башкирии пьяный мужчина убил соседку доской с гвоздями

Трагедии предшествовало продолжительное застолье с участием мужа и сына погибшей в доме их соседа. Женщина пришла к дому и стала стучать в окно, призывая родственников вернуться домой. Находившиеся внутри мужчины не стали впускать ее в дом, но и сами идти домой не собирались.