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Posted 11 сентября 2017, 13:05

Published 11 сентября 2017, 13:05

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В Башкирии пьяный мужчина убил соседку доской с гвоздями

11 сентября 2017, 13:05
После рокового удара убийца вместе с мужем и сыном жертвы продолжили застолье.

Сегодня, 11 сентября, стало известно, что в Бакалинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины на улице села Новое Агбязово. У погибшей была повреждена голова. Убийцей оказался сосед, в дом к которому погибшая пришла за своим мужем и сыном.

Трагедии предшествовало продолжительное застолье с участием мужа и сына погибшей в доме их соседа. Женщина пришла к дому и стала стучать в окно, призывая родственников вернуться домой. Находившиеся внутри мужчины не стали впускать ее в дом, но и сами идти домой не собирались.

Тогда потерявшая терпение женщина разбила окно соседского дома. Разгневанный хозяин выскочил во двор и, схватив доску с гвоздями, ударил ею соседку по голове.

Пострадавшая скончалась на месте происшествия, а компания тем временем продолжала пьянствовать.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Расследование продолжается.

#Происшествия#Новости#Алкоголь
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