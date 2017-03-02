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В Башкирии подросток избил школьника из-за отказа заливать каток

2 марта 2017, 12:36
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

16-летний житель Бижбулякского района подозревается в умышленном причинении вреда здоровью, сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

8 декабря прошлого года 16-летний подросток, по версии следствия, находясь в спортзале одной из районных школ из-за отказа идти заливать школьный каток два раза ударил рукой в живот 15-летнего подростка, причинив тяжкий вред здоровью. Потерпевший был госпитализирован. Конфликт засекла видеокамера, установленная в спортивном зале школы. Видеозапись исследовали и приобщили к делу.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела. О ситуации в школе рассказали на телеканале "Россия Башкортостан"

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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