В Башкирии подросток избил школьника из-за отказа заливать каток

8 декабря прошлого года 16-летний подросток, по версии следствия, находясь в спортзале одной из районных школ из-за отказа идти заливать школьный каток два раза ударил рукой в живот 15-летнего подростка, причинив тяжкий вред здоровью. Потерпевший был госпитализирован. Конфликт засекла видеокамера, установленная в спортивном зале школы. Видеозапись исследовали и приобщили к делу.